تحذير جديد للفلكي الشوافي مما سيحدث خلال الساعات القليلة المقبلة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي عدنان الشوافي الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عن موجة غبار تجتاح عدة مناطق يمنية . وَقال الشوافي في بيان له: بناء على صور وخرائط الاقمار الصناعية وَنماذج الطقس وَالتي توضح نشاط الرياح المثيرة للرمال والغبار في الربع الخالي لذلك تشهد الصحاري الشرقية وَالهضاب الداخلية موجة غبار في كلا من المهرة وَحضرموت وَشبوة كما بدأت موجة الغبار صباح اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 في صحاري كلٍّ من الجوف ومأرب وصعدة وتأخذ المسار الجنوبي مع الميول نحو الغرب ومن المتوقع ان تتوغل اكثر خلال الساعات القادمة تجاه المرتفعات الجبلية لتشمل أجزاء واسعة من صنعاء وَذمار وَالبيضاء. جديد "الخليج 365" Advertisements كما نبّهه الفلكي عدنان الشوافي من تأثيرات الغبار وَخصوصاً الاطفال وَكبار السن وَالذين يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي وَكذلك السائقين من تدني الرؤية الأفقية، كما دعى لمتابعة المستجدات وَنشرات الطقس.

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