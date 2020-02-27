شااااهد : اعلاميةتفاجئ الجميع وتطالب بجنازة عسكرية وتشييع مهيب للرئيس الراحل صالح" الاسم + صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - فتحي بن لزرق يفجر مفاجاة مزلزلة ويكشف عن الطرف القوي الذي يحمي الوحدة اليمنية وليس فيه أي شخص من الشمال"تفاصيل طارئة" محمد الحضرمي يوجة رسالة نارية لدول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية "نحن حكومة اليمن ولسنا دمى في يد االسعودية"تفاصيل" الرئيس هادي يعزي العاهل السعودي سلمان بوفاة الأمير طلال بن سعود مقتل وإصابة حوثيين بينهم قيادات ميدانية في هجوم فاشل غرب قعطبة بالضالع

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