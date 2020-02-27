شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ..مستجدات المعارك في جبهة "صلب" نهم , تغير استراتيجية المواجهات من الاشتباكات المباشرة الى تبادل القصف المدفعي عند بعد !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 10:40 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تشتعل المواجهات بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن قصفا مكثفا يجري تبادله بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة صلب نهم. Advertisements وأضافت المصادر أن معركة عنيفة تجري بين الطرفين عن بعد, يستخدم فيها المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة. وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تواصل قصف تحركات وتحصينات ميلشيا الحوثي المتمردة وبشكل مكثف ودقيق. وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة وتدمير أسلحة وأطقم.



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كانت هذه تفاصيل خبر آخر ..مستجدات المعارك في جبهة "صلب" نهم , تغير استراتيجية المواجهات من الاشتباكات المباشرة الى تبادل القصف المدفعي عند بعد !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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