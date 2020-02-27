شكرا لقرائتكم خبر عن "ضاعت فلوسك يابن زايد"..الكتيبة العسكرية التي رفعت علم الانفصال صباح اليوم ,عادت الى رفع علم الجمهورية اليمنية مساءا!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 11:23 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
كشفت الناشطة السوقطرية البارزة " مريم السوقطري "عن تراجع الكتيبة التي اعلنت تمردها على الشرعية عن تمردها وعادت لترفع العلم الوطني .
" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "الكتيبه التي أعلنت انضمامها للانتقالي ورفعت بيان وعلم الجنوب صباح اليوم في سقطرى عادت مساء اليوم واعتذرت واعلنت عودتها للجيش الوطني وترفع العلم اليمني
ضاعت فلوسك يابن زايد".
واعلنت كتيبة عسكرية في محافظة أرخبيل سقطرى، في وقت سابق اليوم الخميس تمردها على الشرعية، وإعلان ولائها لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات.
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