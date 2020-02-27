شاهد .."الصورة تعبر عن نفسها" وتظهر حجم الانتصارات ل عملية البنيان المرصوص ..أفلا تعقلون..!!

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عدن - ياسمين التهامي - الجثمان المرصوص..!!

متى سيفهم أهالي المجندين مع مليشيات الحوثي أن ما حدث في نهم كان انسحاب تكتيكي للجيش الوطني لاخراج الحوثيين من مخابئهم إلى مناطق مفتوحة ليلقوا جزائهم المحتوم..

متى سيفهم المغرر بهم مع الحوثي ويحافظوا على أبنائهم وأطفالهم من المحارق التي يدفعهم إليها الحوثي لينجوا بسلالته..!!

ما يحدث في نهم والجوف من دمار وانهيارات لمليشيات الحوثي خير دليل وما ينشره الحوثيين أنفسهم من مقابر وبكائيات جماعية كالصورة المرفقة إلا تأكيد لما حذرنا منه المغرر بهم.. لايوجد #عملية_البنيان_المرصوص والواقع يقول انها #عملية_الجثمان_المرصوص للانتقام من القبائل اليمنية.. أفلا تعقلون..!! Advertisements عبد الكريم ثعيل

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