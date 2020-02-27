شكرا لقرائتكم خبر عن " الاعلامي الحربي محمد العرب " من الجوف ..يصعق مليشيا الحوثي بخبر مرعب وبخسارة فادحة تكبدتها المليشيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 10:56 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اكد مراسل قناتي " العربية والحدث" الاعلامي محمد العرب، عن مصرع اثنين من قيادات مليشيات الحوثيين المسؤولان عن جبهتي المتون وحام في الجوف.

وقال العرب ان القياديين في مليشيات الحوثيين عسكر محمد عسكر ومحمد كرمان لقي مصرعهما في معارك مع الجيش الوطني في جبهتي المتون وحام بالجوف.

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واشار ان معارك عنيفة تدور بين قوات الجيش ومليشيات الحوثيين في العقبة وسط تقدمات للقوات الحكومية.

