شكرا لقرائتكم خبر عن "نصيحة من ذهب" للمتزوجين فقط.. عادات يومية وأطعمة لزيادة الخصوبة لدى الرجال والنساء وتضاعف فرص الإنجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرغبة في الإنجاب وتكوين أسرة، حلم يراود الكثير، ولحسن الحظ أن هناك طرقا طبيعية تعمل على زيادة الخصوبة.

ونشر موقع "health line" بعض العادات اليومية التي تعمل على زيادة الخصوبة، وتشمل ما يلي:

- الحفاظ على وجبة الإفطار

تعتبر وجبة الإفطار هامة جدا للخصوبة، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن تناول المزيد من السعرات الحرارية في وجبة الإفطار، وتناول وجبة أقل في المساء؛ قد يؤدي إلى تحسين الخصوبة.

- تجنب الدهون غير المشبعة

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أكد الباحثون انه لزيادة مستويات الخصوبة، يجب أن تتجنب الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية بدلًا من ذلك ، مثل زيت الزيتون.

- تناول البروتين النباتي

يثير دهشة البعض أن تناول المزيد من البروتين من مصادر الخضروات ، بدلًا من المصادر الحيوانية ، قد يحسن مستويات الخصوبة خاصة لدى النساء.

- تقليل الكافيين

الكافيين قد يؤثر سلبا على الخصوبة ، لذلك يجب على النساء اللائي يحاولن الحمل، محاولة الحد من تناول الكافيين.