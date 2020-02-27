شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة..الرئيس هادي والجنرال الاحمر يتلقون إهانة سعودية تمسح بكرامتهم الارض واشهر محلل سياسي سعودي يطلق عليهما لقب مهين وجارح لا يمكن القبول به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..الرئيس هادي والجنرال الاحمر يتلقون إهانة سعودية تمسح بكرامتهم الارض واشهر محلل سياسي سعودي يطلق عليهما لقب مهين وجارح لا يمكن القبول به

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