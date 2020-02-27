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صنعاء - ياسمين الخيامي - مهدي المشاط يوجه ضربة ساحقة للرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك بسلاح فتاك لايصد ولا يرد لم يسبق استخدامه منذ بدء الحرب( شاهد صورة السلاح الفتاك )

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