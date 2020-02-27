شكرا لمتابعة خبر عن بعد الغاء تأشيرة الحج والعمرة..السلطات السعودية تسمح بدخول هذه الفئة من اليميين الى اراضيها..ومن يرتكب هذه المخالفة سيمنع من دخول المملكة ويعاد الى اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد الغاء تأشيرة الحج والعمرة..السلطات السعودية تسمح بدخول هذه الفئة من اليميين الى اراضيها..ومن يرتكب هذه المخالفة سيمنع من دخول المملكة ويعاد الى اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الغاء تأشيرة الحج والعمرة..السلطات السعودية تسمح بدخول هذه الفئة من اليميين الى اراضيها..ومن يرتكب هذه المخالفة سيمنع من دخول المملكة ويعاد الى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.