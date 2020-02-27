أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية من يومنا الخميس، 27/شباط/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ الحكومة اليمنية تدعو إلى سرعة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية https://www.elyamnelaraby.com/462693 ـ ورشة عمل في عدن تناقش خطط تطوير أنشطة دعم مشاركة المرأة في بناء السلام https://www.elyamnelaraby.com/462691 ـ مقتل وإصابة حوثيين بينهم قيادات ميدانية في هجوم فاشل غرب قعطبة بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/462689 ـ وزير الإعلام يثمن تصويت الولايات المتحدة لتمديد العقوبات ضد الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/462688 ـ إحباط محاولة تسلل حوثية شمال الجوف https://www.elyamnelaraby.com/462684 ـ الصحة تدشن في عدن حملة للتوعية بمخاطر كورونا https://www.elyamnelaraby.com/462681 Advertisements ـ ننشر جدول رحلات اليمنية غداً الجمعة https://www.elyamnelaraby.com/462674 ـ الدكتور الربيعة يلتقي وزير الشباب والرياضة https://www.elyamnelaraby.com/462673 ـ أمين عام رئاسة الإنتقالي يلتقي بفريق الكشافة الجنوبيين في العاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/462667 ـ البحسني ينعي العقيد بالأمن السياسي عوض أحمد الهزيلي https://www.elyamnelaraby.com/462658 ـ الرئيس هادي يعزي العاهل السعودي بوفاة الأمير طلال بن سعود https://www.elyamnelaraby.com/462666 ـ مقتل مواطن في وادي حضرموت برصاص مسلحين https://www.elyamnelaraby.com/462655

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