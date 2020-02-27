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الحكومة اليمنية تدعو إلى سرعة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الحكومة اليمنية تدعو إلى سرعة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

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الخليج 365 ـ عدن

دعا وزير الإعلام، معمر الإرياني، إلى سرعة تصنيف المليشيا الحوثية كجماعة ارهابية ووقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين ووقف تهريب الأسلحة الإيرانية.

كما دعا، عبر حسابه على موقع تويتر، إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم جهود الحكومة الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب اليمني ووضع حد للمعاناة الإنسانية في اليمن.

ورحب بالجهود الصادقة والمثمرة التي يبذلها الرئيس الأمريكي وإدارته لوقف السياسات التخريبية الإيرانية وتدخلاتها في المنطقة والحد من المخاطر التي تمثلها مليشياتها الطائفية في اليمن والعراق ولبنان، والقضاء على التنظيمات الارهابية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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