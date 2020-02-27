ورشة عمل في عدن تناقش خطط تطوير أنشطة دعم مشاركة المرأة في بناء السلام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
أقيم صباح اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول "ورشة تطوير خطط انشطة دعم وتفعيل دور ومشاركة النساء في عمليات بناء السلام والتي استمرت ليوم واحد " ضمن مشروع قيادات نسويه من اجل السلام المرحلة الثانية.
وينفذ الورشة مركز sos" " لتنمية قدرات الشباب ومنصة حفيدات بلقيس وبالشراكة مع وزارة حقوق الإنسان ، وبدعم من منظمة أوكسفام.
وفي افتتاح الورشة أكد المدير التنفيذي لمركز sos" ماجد قاسم " ان نشاط تكوين التحالفات هو نشاط مكون من حفيدات بلقيس,إعلاميين وإعلاميات, محامين, ومنظمات مجتمع مدني بهدف دعم وتفعيل دور ومشاركة النساء في عمليات بناء السلام .
وأشار الى ان " مركز "sos" يسعى جاهدا لتوفير الدعم لنجاح اعمال التحالف وانشطته .. منوها بالقول لاظهار هذا التحالف هو توحيد الجهود تحت إطار واحد .. متمنيا لهم النجاح والخروج باكبر حصيلة معرفية.
وقد قدمت كل مجموعة من الإعلاميين والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني انشطتها المقترحة كلا في اختصاصه لتنفيذها في سياق هذا التحالف.
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