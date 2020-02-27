شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة كبرى ومشاهد صادمة.. إسرائيل تبث فيديو من قلب السعودية عن نساء سافرات وعلاقات جريئة مع الرجال (شاهد) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أذاعت قناة إسرائيلية، تقريرًا مصورًا من قلب المملكة العربية السعودية، يتعلق بالنساء السافرات وعلاقتهن الجريئة بالرجال، بما يمثل فضيحة جديدة للمملكة، سواء بمضمون التقرير أو بتواجد صحفي إسرائيلي يتجول دخل السعودية كيفما يشاء.

وعرضت “القناة 12” الإسرائيلية، تقريرًا مصورًا بعنوان: “إسرائيلي في السعودية”، حيث تجول طاقم صحفي إسرائيلي في عدة مدن سعودية، وأجرى مقابلات مع عدد من المواطنين.

وظهر الصحفي الإسرائيلي، إنريكي زيمرمان، عبر “القناة 12” التي تعد الأكثر انتشارًا في إسرائيل، وهو يتجول في شوارع الرياض وجدة والمدينة المنورة ويتحدث مع مارة في الشارع عن قضايا “السلام” والعلاقة مع إسرائيل.

ووفق “القناة 12” الإسرائيلية، فقد تنوعت ردود فعل السعوديين الذين تحدث معهم الصحفي، حيث تجنب غالبيتهم الإسهاب في التعليق، مكتفين بالحديث عن السلام بشكل عام.

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وتحدث “زيمرمان” مع سعوديين عن قضايا اجتماعية منها “زي الفتيات في الأماكن العامة وظهور بعضهن سافرات ومع رجال ومن دون رقابة هيئة الأمر بالمعروف، وعن قيادة النساء للسيارات، وشواطئ السباحة، والنوادي المغلقة، وملاعب كرة القدم”، كما ورد في القناة.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال أمس في مؤتمر صحافي، إنه ليس للسعودية علاقات مع إسرائيل.

وتشهد العلاقات السعودية الإسرائيلية حالة من الجدل الكبير بعد تبادل الزيارات الإعلامية بين الرياض وتل أبيب وتصوير عدة تقارير من مناطق مختلفة بالمملكة وإذاعتها على قنوات إسرائيلية، فيما يواصل المسؤولون السعوديون التأكيد على أن القضية الفلسطينية “قضيتهم الأولى”.

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