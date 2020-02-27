مقتل وإصابة حوثيين بينهم قيادات ميدانية في هجوم فاشل غرب قعطبة بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 ـ الضالع

قتل مسلحون حوثيون وجرح آخرون، اليوم الخميس، في هجوم فاشل باتّجاه قطاع بَتَار وقُليعة بين مديريتي الحشاء وقعطبة شمال غرب الضالع.

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وأكدت مصادر عسكرية، أنَّ المليشيات الحُوثية شنَّت الهجوم باتّجاه مواقع وحدات القوَّات المشتركة والمقاومة الجنوبيَّة في القُفَة و قُليعة وموقع الشهيد محمد صالح شمال بلدة بَتَار، إلَّا أنها قوبلت بردٍّ حاسم، وبمواجهات مباشرة بالأسلحة الخفيفة تمكَّنت وحدات القوَّات المشتركة والمقاومة الجنوبيَّة من كسر الهجوم بعد إيقاع عدد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية.

وكانت المواجهات تجددت صباحاً في نفس الجبهة، وذلك إثر قيام المليشيات الحُوثية بقصف مكثف من سلاح المدفعية في محاولة منها لسحب جثث قتلاها، وقد تعاملت معها وحدات القوَّات المشتركة والمقاومة الجنوبيَّة بالردّ وفق قواعد الاشتباك.

يشار إلى أن هذه التطورات تأتي على وقع مواجهات عنيفة اندلعت في اليوم السابق في جبهة صُبيرة-الجُب جنوب غربي مديرية قعطبة، انكسرت فيها المليشيات بعد تلقيها ضربات مباشرة بسلاح المدفعية إلى جانب تنفيذ عمليات نوعيَّة والتي أوقعت خسائر كبيرة بين صفوف عناصر هذه المليشيات.