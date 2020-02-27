شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام يثمن تصويت الولايات المتحدة لتمديد العقوبات ضد الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن الحكومة تثمن مواقف الولايات المتحدة الامريكية الصديقة المساندة للشعب اليمني وجهود الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران، والذي عبر عنها بيان وزارة الخارجية وكلمة مندوبها الدائم في مجلس الأمن الدولي في اجتماعها الاخير الخاص باليمن.



و صوتت الولايات المتحدة أمس لتمديد عقوبات مجلس الأمن ضد الحوثيين من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في #اليمن.

وأكدت أن #إيران – تواصل تحدي التزاماتها في الأمم المتحدة وتنتهك قانون حظر الأسلحة عن طريق تهريب الأسلحة إلى ا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام يثمن تصويت الولايات المتحدة لتمديد العقوبات ضد الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.