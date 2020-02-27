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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط محاولة تسلل حوثية شمال الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
الجوف - الخليج 365
أحبطت قوات الجيش، اليوم الخميس، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شمالي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.
وبحسب موقع وزارة الدفاع، فقد حاولت مجموعة من المليشيا الحوثية، التسلل باتجاه مواقع في جبهة العقبة، شمالي شرق مدينة الحزم مركز المحافظة، إلا قوات الجيش رصدتها، وأجبرتها على التراجع.
وفي سياق متصل، اعطبت مدفعية الجيش آلية قتالية وتعزيزاتٍ تابعة للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها.
إلى ذلك اندلعت مواجهات بين الجيش والمليشيا في الجبل الأحمر، بسلسلة جبال حام، الواقعة شمالي مديرية المتون، تكبدت خلالها المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
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