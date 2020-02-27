شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخنبشي : إستمرار عرقلة الميليشيات لإتفاق ستوكهولم يؤكد عدم جديتها للسلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

أكد نائب رئيس الوزراء، الدكتور، سالم الخنبشي، أن استمرار عرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ اتفاق استوكهولم بعد مرور اكثر من عام على توقيعه برعاية الأمم المتحدة يشير إلى عدم جديتها في السلام والرضوخ للحل السياسي .

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جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، وزيرة خارجية مملكة السويد ٱن ليندي والوفد المرافق لها الذي وصل وصل اليوم إلى العاصمة عدن .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالجهود التي تبذلها الحكومة السويدية لتحقيق السلام وحرص الحكومة الشرعية على الخروج بحل نهائي للأزمة وإنهاء التمرد الحوثي وفقا للقرارات الدولية بهذا الشأن.

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية استمرار دعم بلادها للحل السياسي في اليمن، بما في ذلك تنفيذ اتفاق استوكهولم.