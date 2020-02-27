الصحة تدشن في عدن حملة للتوعية بمخاطر كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

دشنت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، حملة للتوعية بمخاطر كورونا، بورشة عمل تعريفية بالمخاطر والإجراءات الإحترازية لمجابهة الفيروس .



وفي التدشين، جدد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور علي الوليدي، التأكيد على خلو اليمن حتى الان من فيروس كورونا.

وستنطلق الحملة الى شارك فيها 80 من أئمة وخطباء المساجد والصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، الى كافة المحافظات اليمنية.

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وحث وكيل الوزارة المشاركين على التفاعل الجاد والبناء مع جهود الوزارة في التعريف بالرسالة الصحية التوعوية باعتبار ذلك واجب انساني ووطني.

وأشار الى الاجراءات والتدابير التي تعمل عليها وزارة الصحة لمجابهة اي مخاطر محتمله ..لافتا الی ان التحدي الذي يتطلب تظافر الجميع وتأزرهم ليس في مجابهة كورونا فقط بل والحميات الاخرى وفي مقدمها حمى الضنك.

وأكد الدكتور الوليدي ان وزارة الصحة ستعمل بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية على انفاذ حملات توعوية في المدارس حول عدد من المشكلات الصحية التي يواجهها المواطن في بيته وكيفية العمل على تلافي الوقوع في اخطارها.

الى ذلك ناقش وكيل وزارة الصحة مع ممثلة منظمة اطباء بلا حدود الاسبانية لدى اليمن كارولين دوكارم التدخلات التي تقدمها المنظمة للقطاع الصحي بمحافظة حجه.

وقدمت ممثلة المنظمة تقرير عن عمل المنظمة للعام المنصرم 2019م والصعوبات التي تواجهها بمحافظة حجه والاوضاع الصحية في مستشفى عبس ومستشفى حجه العام.

وتطرقت الى خطة المنظمة للعام الجاري 2020م وامكانية اسهامها في خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.