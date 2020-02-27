شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر جدول رحلات اليمنية غداً الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 عدن - الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الجمعة الموافق 28 فبراير 2020م رحلات جوية على النحو التالي :

رقم الرحله : 607 خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع :0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0615 صباحا. رقم الرحله : 606 خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع: 1130 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول: 1600 مساء. Advertisements رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع: 1730 مساء. الوصول: 2000 مساء. رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع :0930 صباحا. الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي - عدن. الاقلاع :1800 مساء. (توقيت مومباي) الوصول: 1930 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع: 2030 مساء. الوصول: 2300 مساء. رقم الرحله : 604. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع :1500 عصرا. الوصول: 1745 مساء. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع :1930 مساء. (توقيت القاهره) \الوصول: 2330 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر جدول رحلات اليمنية غداً الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.