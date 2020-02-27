الدكتور الربيعة يلتقي وزير الشباب والرياضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري.

Advertisements وبحث الجانبان جهود المركز الإغاثية والإنسانية ومستجدات البرامج التي ينفذها في كافة مناطق اليمن. وبحسب وكالة واس فقد قدم الربيعة نبذة عن برامج تمكين الشباب اليمني التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المدن باليمن لمساعدتهم في تحسين دخلهم وإعالة أسرهم ودخولهم سوق العمل بعيدًا عن استقطابهم من المليشيات الحوثية في أعمالها المسلحة. فيما أبدى الوزير البكري شكره لحرص المملكة ممثلة بالمركز على أمن اليمن واستقراره وتنميته في المجالات الإنسانية والإغاثية والشبابية.

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