أمين عام رئاسة الإنتقالي يلتقي بفريق الكشافة الجنوبيين في العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أشاد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، بالإنجازات التي حققها فريق الكشافة الجنوبيين منذ أكثر من قرن على تأسيسه في العام 1915م .

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جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس، في العاصمة عدن، بالفريق بحضور اللواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام .

وأضاف لملس أن أيدي المجلس الانتقالي ممدودة للكشافة الجنوبية لتمكينها من العودة إلى مكانتها الطبيعية، مؤكداً على أن كشافة الجنوب ستسهم في إيصال رسالة شعب الجنوب إلى العالم كله".

وشدد الأمين العام على أهمية الوقوف إلى جانب شباب الجنوب الذين تنصلت عنهم الحكومات المتعاقبة وتركتهم عرضة للإهمال والتسيب، مؤكدا على أن حماية الشباب من السلوك الانحرافي والوقوف إلى جانبهم، يأتي في أولويات سلم اهتمامات المجلس الانتقالي.

بدورهم قدم مسئولو الكشافة، شرحاً موسعاً عن أبرز النشاطات والتحديات التي تواجه سير عملهم خلال هذه المرحلة، مشيدين بدور المجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف إلى جانب شباب الجنوب.