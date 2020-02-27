شكرا لقرائتكم خبر عن من قلب العاصمة صنعاء..."حاشد" يشن هجوماً عنيفاً على عبدالملك الحوث من ويصفه بـ "الأجذم" ويتوعده بالدفن..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد "الخليج 365"

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صف البرلماني أحمد سيف حاشد، زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي ، بالطاغية والاجذم القبيح.

وأضاف في منشور رصده ، على حسابه بموقع فيسبوك " أمس، موجهاً حديثه لـ عبدالملك الحوثي "سأظل أقاوم وأقارع الاستبداد والطغيان بكل وجوهه وقباحته ودمامته وسأبلغ صوتي ومواقفي إلى أبعد مدى ممكن، رغما عن مقص الرقيب الأجذم، والسلطة التي تستبد بسلطاتها، وتريد خنقنا، ومنعنا حتى عن الكلام وصراخ الوجع والنزيف.. "

وقال عضو مجلس النواب "حاشد" في المنشور الذي حمل عنوان "للطغاة والمستبدين الجدد.." : أنا النائب الوحيد والمستقل الوحيد في مجلس نواب صنعاء الذي تم حذف كلامي كاملا يوم أمس في استجواب حكومة صنعاء الذي تم بثه..

وتابع " هيئة رئاسة مجلس النواب الجهة الوحيدة الذي يحق لها التوجيه بالحذف وفق لائحة المجلس، وقد نفت هيئة رئاسة المجلس علمها أو توجيهها بهذا الحذف بل وأبلغت الجهة المعنية ببث الجلسة كاملة.."

وأردف " وعد أو تأكيد لوعد مؤكد أنني سأظل أقاوم وأقارع الاستبداد والطغيان بكل وجوهه وقباحته ودمامته وسأبلغ صوتي ومواقفي إلى أبعد مدى ممكن، رغما عن مقص الرقيب الأجذم، والسلطة التي تستبد بسلطاتها، وتريد خنقنا، ومنعنا حتى عن الكلام وصراخ الوجع والنزيف.. "

وتساءل البرلماني حاشد قائلاً : ألا يكفي أنهم نهبوا الإبل وأحمالها، بل ويريدوا أيضا إخراسنا لمجرد صراخنا والتعبير عن أوجاعنا وآلامنا وعن الفساد الكبير والانتهاكات الواسعة، وتزييف الوعي الذي تقوم به تلك السلطة النهبوية.. "

وختم " سيظل حزب الرصيف يكبر ويتسع حتى يبلغ ذروته وثورته، رغما عن تلك السلطة التي ستدفن في قبرها الذي تحفره لنفسها كل يوم بهمة عالية ووتيرة سريعة.." .

