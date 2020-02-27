شكرا لقرائتكم خبر عن شابة يمنية تخطف الأضواء وتتوج باللقب وهي تتوشح بعلم بلادها في بطولة خارجية..."شاهد الصور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت البطلة اليمنية الشابة "ياسمين الريمي " لاعبة المنتخب الوطني لرماية ، فوزاً كبيراً، في البطولة العربية للرماية في القاهرة، بحصولها على المركز الثاني في البطولة.

وذكرت مصادر " أحداث نت " أن البطلة اليمنية "الريمي " خطفت الاضواء من بين كافة المشاركين والمشاركات في البطولة التي اختتمت أمس، بعد أدائها الرائع وتقدمها إلى منصة التتويج بالفوز بالمركز الثاني.

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واوضحت المصادر إن لاعبة المنتخب الوطني للرماية، شاركت في البطولة العربية بجهود ذاتية وبدون أي دعم من وزارة الشباب والرياضة واتحاد العاب القوى اليمني .

وأكدت أن البطلة "ياسيمين" تصدرت قائمة المرشحين لالومبياد طوكيو ٢٠٢٠ .