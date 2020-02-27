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شكرا لقرائتكم خبر عن شابة يمنية تخطف الأضواء وتتوج باللقب وهي تتوشح بعلم بلادها في بطولة خارجية..."شاهد الصور" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حققت البطلة اليمنية الشابة "ياسمين الريمي " لاعبة المنتخب الوطني لرماية ، فوزاً كبيراً، في البطولة العربية للرماية في القاهرة، بحصولها على المركز الثاني في البطولة.
وذكرت مصادر " أحداث نت " أن البطلة اليمنية "الريمي " خطفت الاضواء من بين كافة المشاركين والمشاركات في البطولة التي اختتمت أمس، بعد أدائها الرائع وتقدمها إلى منصة التتويج بالفوز بالمركز الثاني.
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واوضحت المصادر إن لاعبة المنتخب الوطني للرماية، شاركت في البطولة العربية بجهود ذاتية وبدون أي دعم من وزارة الشباب والرياضة واتحاد العاب القوى اليمني .
وأكدت أن البطلة "ياسيمين" تصدرت قائمة المرشحين لالومبياد طوكيو ٢٠٢٠ .
كانت هذه تفاصيل خبر شابة يمنية تخطف الأضواء وتتوج باللقب وهي تتوشح بعلم بلادها في بطولة خارجية..."شاهد الصور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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