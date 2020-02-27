شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عناصر تابعة للمجلس الانتقالي تحاصر احد اقوى الالوية التابعة للشرعية في ابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لازال أفراد من الحزام الأمني والتدخل السريع مسنودين بالقبائل تحاصر مقر قيادة اللواء 111 مشاه والقوات الخاصة التابع للقيادي محمد العوبان منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس مطالبين القوات الشرعية بتسليم قتلة الشهيد محمد الهامل المكنى أبو إسحاق الكازمي الذي لقي مصرعه متأثرا بإصابة بليغة إثر اشتباكات مسلحة مع قوات العوبان أمس الأول .

وكانت وساطة قبلية قامت يوم أمس بسحب أفراد الحزام والقبائل من محاصرة قيادة اللواء 111 مشاه وقيادة القوات الخاصة اللذان يتخذان من المجمع الحكومي مقر للجنود.

جديد "الخليج 365"

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ونجحت وساطة حكومية وقبلية اليوم في إقناع أفراد الحزام الأمني والتدخل السريع والقبائل من الانسحاب من محيط المجمع الحكومي الذي ترابط فيه قيادة وأفراد اللواء 111 مشاة والقوات الخاصة وفك الحصار وذلك خلال صلح مدته خمسة أيام يتم فيها بحث وتداول الأمور التي استجدت يوم أمس واليوم حتى يتم الخروج بحلول ترضي جميع أطراف النزاع والخلاف.