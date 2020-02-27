شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد بالصورة ...هذا مايحدث الان في محافظة الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت ميليشات الحوثي قبل قليل بالبسط على احد الاسواق الحكومية في محافظة الحديدة غرب اليمن بإستخدام القوة العسكرية . وقالت مصادر محلية لـ يمن تايم أن ميليشيا الحوثي أقدمت بالبسط على السوق القديم التابع للدولة بحي الستين بمديرية الحالي بالمحافظة وتحويله إلى مقبرة خاصة لدفن قتلاها ممن غررت بهم من أبناء المحافظة الذين تسوقهم إلى محارق الموت في مختلف جبهات الحديدة . جديد "الخليج 365" Advertisements

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