شكرا لمتابعة خبر عن الطب الشرعي يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن جثة القتيل السوري في منزل “نانسي عجرم” تقلب الأمور رأساً على عقب.. شاهد ما وُجد في جسده (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطوبة “ياسمين عبدالعزيز” تهز الوسط الفني .. ومفاجأة بشأن هوية العريس.. شاهد من يكون؟ بعد ساعات من وفاة “حسني مبارك”.. ابنة “محمد مرسي” تفاجئ الجميع وتكشف ما لم يكن في الحسبان عن الرئيس الراحل.. شاهد ماذا قالت السعودية تقصم ظهر المغتربين اليمنيين والوافدين وتمنع عودتهم إلى المملكة حتى لو كانت تأشيرة الخروج والعودة سليمة وإقامته نظامية وسارية المفعول “شاهد” تسريب صور خاصة للفنانة “نانسي عجرم” وزوجها فادي الهاشم يجن جنونه.. هذا ما كانت تفعله وصدم الجميع (تفاصيل خطيرة)

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