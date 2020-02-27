شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو وصور ..الحوثيون يفجرون مفاجأة صادمة "عمارصالح وخبراء امريكيين يقومون بتدمير الدفاعات الجوية اليمنية عام 2005م " !!!!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 08:09 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وزعت مليشيات الحوثيين مساء اليوم مشاهد توثق لحظة تدمير صواريخ الدفاعات الجوية اليمنية بمنطقة الجدعان بمارب في عام 2005 باشراف عمار صالح رئيس الجهاز الامن القومي حين ذاك وضباط امريكيين.

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