شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور بعد انتقاد و سخرية خطيبها منها بسبب بدانتها ..شاهد: كيف تحولت فتاة سمينة إلى ملكة جمال بريطانيا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 08:34 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وكالات : “جين أتكينز” شابة في مقتبل العمر، تتسم بشخصية مرحة وقوية، في آن واحد، تعرفت في عام 2011 على رجل وتعلقت به كثيرًا، لكنها تفاجأت لاحقًا بما لم يخطر لها على بال.

خطيبها ينتقدها بسبب بدانتها

عندما ارتبطت “أتكينز” بخطيبها كان وزنها 203 رطلاً، ومع ذلك اعتادا تناول وجباتهما في المطاعم السريعة، بدأ خطيب “أتكينز” ينتقدها بسبب بدانتها، ولكن عندما أصبح وزنها 238 رطلا، قرر التخلي عنها.

“أتكينز” ذات الـ 26 ربيعًا لم تدع تصرفات خطيبها تصيبها باليأس والإحباط، بل زادتها إصرارا على تحقيق المستحيل.

خلال عامين، خفضت أتكينز وزنها من 247 رطلا، إلى 131 رطلًا، ولكن هل توقف طموحها عند ذلك الحد؟

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ملكة جمال

أتكينز، لم تكتف بخفض وزنها فحسب، بل شاركت عدة مرات في مسابقة ملكة جمال بريطانيا، حتى فازت ببطولة هذا العام.

وقالت : “أنا ما زلت في حالة صدمة من الفوز، أنا سعيدة جدا لدرجة أن الكلمات تعجز أن تعبر عما أشعر به، لا أستطيع أن أصدق ذلك!”.بعد تخلي خطيبها عنها، ارتبطت ملكة جمال بريطانيا بشخص آخر، وقالت: “عند الانفصال عن خطيبي السابق شعرت بالدمار، لكن في النهاية كان ذلك أفضل شيء يحدث لي”، فلولاه لما خفضت أتكينز وزنها، ولا حازت لقب ملكة جمال.

