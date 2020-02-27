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عدن - ياسمين التهامي - "الصورة اتقلبت".. قرد يخطف شبل من أسد ويهرب به وسط الأشجار.. فيديو

وثق مصور داخل حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا، قيام قرد بابون باختطاف شبل من عرين أحد الأسود، خلال مهمة البحث عن الطعام ليتسلق به إلى قمم الأشجار، وأظهر الفيديو القرد وهو يحمل الأسد الصغير وكأنه أمه ويتحرك به وسط الأشجار بينما الشبل في حالة استسلام تامة للقرد، ولم تنقل وسيلة إعلامية معلومات عن نهاية الواقعة، حيث إنه لم يعرف مصير هذا الشبل إن كان عاد لأمه، أو تعرض للقتل من قبل البابون.

جديد اب برس

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في مشهد نادر.. وثق مصور داخل حديقة كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا، قيام قرد بابون باختطاف شبل من عرين أحد الأسود، خلال مهمة البحث عن الطعام ليتسلق به إلى قمم الأشجار، ولم يعرف مصير هذا الشبل إن كان عاد لأمه، أو تعرض للقتل من قبل البابون.

وكانت الكاميرات قد نقلت واقعة أخرى مختلفة من غابات كينيا بين أسد وقطيع من الجاموس كان على غير المتوقع، حيث رصدت الكاميرات الأسد خائفا يختبئ أعلى شجرة فى محاولة للهروب من قطيع من الجاموس الغاضب، وتسلل الحيوان المفترس أعلى شجرة الأكاسيا بعد أن طارده حوالى 100 من الجاموس فى حديقة ليك ناكورو الوطنية، فى كينيا.

القرد يتسلل بالاسد الصغير

حشر الحيوان المفترس بين جذوع الشجرة الضخمة مختبئًا من الجاموس، لكن بعد ذلك بدأ ينزلق على الفروع بسبب وزنه، وعلى الرغم من أن الأسد لم يستطع الصعود إلى أى مكان أعلى، إلا أن قطيع الجاموس فقد الاهتمام فى نهاية المطاف وغادر المنطقة تاركًا الأسد الكبير يركض من فوق الشجرة ويهرب إلى بر الأمان، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

القرد وهو يخطف شبل الاسد

القرد وهو يخطف شبل الاسد

والتقط نيلوتبول باروا، البالغ من العمر 39 عامًا، من مومباى، فى الهند، صور الأسد المختبئ أثناء قيامه بجولة فى متنزه ليك ناكورو الوطنى، فى كينيا، وقال: "الجاموس لا يقع فريسة للأسود، إلا أن الطاولات انقلبت هذه المرة.. فقد طارد قطيع من حوالى 100 من رؤوس الجاموس هذا الأسد الذى انتهى به الأمر إلى اللجوء إلى شجرة السنط".

وأضاف "السلطة غالبًا ما تكون فى جانب المفترس، لكن وزنه اليوم كان يسحبه إلى أسفل.. لقد أراد أن يكون على أرض مرتفعة لكنه ظل ينزلق.. ومع العلم أنه لا يستطيع البقاء هناك لفترة طويلة، استمر فى الزئير على القطيع على أمل الحصول على ممر آمن".