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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: يوميات متظاهرة عراقية.. هكذا تتحدى حملات التشويه

رغم رفض أغلب أفراد عائلتها مشاركتها في المظاهرات، فإن آية الغراوي قررت الاعتصام في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ودعم المحتجين بعملها التطوعي في إسعاف المصابين منهم. تعتبر آية مشاركتها في الاعتصام واجبًا وطنيا وإنسانيا، فضلا عن كونه ردا على كل الهجمات وحملات تشويه السمعة التي تتعرض لها الفتيات بسبب مشاركتهن في المظاهرات. جديد اب برس Advertisements تعرّف عبر هذا الفيديو على قصة الشابة آية للوقوف على ما تفعله يوميا في الساحة منذ انطلاق الموجة الثانية من الحركة الاحتجاجية يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

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