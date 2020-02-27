شكرا لقرائتكم خبر عن عفوية طفل عمره 3 سنوات تضع والدته وأشقاءه فى موقف محرج على الهواء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عفوية طفل عمره 3 سنوات تضع والدته وأشقاءه فى موقف محرج على الهواء.. فيديو

"الأطفال أحباب الله"، هكذا تقول إحدى الأمثال الشائعة والشهيرة، فالأطفال يتصرفون دائما بعفوية وبتلقائية، تجعل تصرفاتهم تبدو وكأنها كوميدية، حتى وإن كانت بسيطة وغير مقصودة منهم، فقد تكون هذه التصرفات التلقائية هو أمر طبيعى بالنسبة للآباء والأمهات، ولكن ماذا إن صدرت هذه التصرفات التلقائية والعفوية، التي تسبب الضحك، على الهواء مباشرة. هذا هو بالضبط مع حدث مع أسرة، استضافتها قناة bbc للحديث عن نجاتها من حادث محقق كاد أن يقضى عليهم، فى لندن، وخلال المقابلة، تمكن طفل صغير من سرقة الأجواء بلعبه وتصرفاته العفوية، وهو الطفل "ريكس"، صاحب الـ 3 سنوات.

الطفل ريكس

جديد اب برس

Advertisements

الطفل ريكس

ريكس كان من بين ضيوف البرنامج، مع والدته وأشقائه، حيث ظهر وهو يجلس "على حجر" والدته وظل يقوم بحركات تلقائية أثارت الضحك في الاستوديو .

أشقاء ريكس

وأثناء حديث المذيعة ومقدمة البرنامج، ومناقشتها حول "فرامل" السيارة إلى أنقذت الأسرة قبل أن تصطدم بشجرة ساقطة على الأرض، قام الطفل ريكس بـ "تعرية" بطنه أمام الكاميرا، وهو ما أثار ضحك أشقاءه الكبار، واللذان حاولا أن يلفتا انتباره والدتهم لما يقوم به ريكس، ثم ينظران للكاميرا خوفا من أن تكون قد رصدت تلك اللقطة، ثم أعاد ريكس فعلته، وهنا لم يتمالك الطفلان نفسيهما، ودخلا في نوبة ضحك، ليتحول مثار الحديث من الحادث الأليم إلى تصرفات الطفل ريكس، وانتشرت اللقطات هذه على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير.