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عدن - ياسمين التهامي - أسد يهاجم طفلة فى متنزه أمريكى ورجل ينقذها بحركة بطولية.. اعرف التفاصيل

شجاعة فريدها من نوعها، أقبل رجل امريكي على انقاذ حياة طفلة في السادسة من عمرها بعد أن انقض على أسد جبلي في الوقت المناسب، حاول مهاجمة الطفلة التي كانت ترافق مجموعة من البالغين والأطفال في المشي في متنزه بمنطقة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث فاجئ الأسد الجبلي الطفلة وهجم عليها مما دفع أحد الرجال في المجموعة للاندفاع نحو الحيوان لإنقاذ الطفلة.

ووفق ما نقله موقع "سي إن إن" قام الرجل الأمريكي بتوجيه لكمات إلى ضلوع الأسد بينما بقية الموجودين قاموا بإحداث أصوات مرتفعة لإخافة الأسد، وقد نجحت الخطة بالفعل، وفر الأسد هاربا، وتعرضت الطفلة لإصابات خفيفة، فيما تم إغلاق المتنزه بحثا عن الأسد.

جديد اب برس

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كما أصدر متنزه "Rancho San Antonio County Park" صاحب الواقعة بيانا وجه فيه نصائح للمواطنين بشأن الطريقة المثلى للتصرف، في حال واجههم أسد جبال، وقال البيان إنه يجب على الشخص أن يضخم من وقفته ويصدر أصواتا مرتفعة في حال صادف أسدا جبليا، فيما يجب عليه أن يتجنب أن يدير ظهره للحيوان المفترس.

وفي موقف آخر، تعرض حارس فى حديقة حيوان إلى هجوم من أسد أثناء إطعامه، رصدته كاميرات الزوار الذين صدمهم المشهد القاسي، وكان الحارس اسمه "كانو بيراديتا" يلقى اللحم إلى قفص الحيوان المفترس، فى حديقة حيوان كراتشى جنوب غربي باكستان، عندما غدر به الأسد ونهش يده، حسبما أفادت محطة "بوليمر نيوز" الإخبارية الهندية.

وكان على بيراديتا إدخال يديه إلى داخل القفص لوضع الطعام للأسد، الذى يعيش بالداخل مع لبؤة، فيما أظهرت لقطات فيديو أن الحيوان كان على وشك التهام ذراع الحارس.

وظل بيراديتا متعلقا بالقفص وذراعه بين أنياب الأسد لنحو 40 ثانية قبل أن يتمكن من إفلاتها، وسط صيحات الرعب من زوار الحديقة.