شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إفتتاح مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في صنعاء "صور اولية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : إفتتاح مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في صنعاء "صور اولية"

نشر طبيب يمني في صنعاء، صورة لهنجر في العاصمة صنعاء وضعت عليه ميليشيا الحوثي الإنقلابية لافتة أنه مركز لعزل المصابين بكورونا . وسخر نقيب الصيادلة في صنعاء الدكتور فضل حراب في منشور له بالفيسبوك مما اسماه الاجراءات الصحية التي اعلن عنها وزير الصحة في حكومة الميليشيات لمواجهة وباء كورونا والحجر الصحي الذي افتتحه قبل أيام في مستشفى زايد بالعاصمة صنعاء. جديد اب برس Advertisements وقال الدكتور فضل حراب "نعلم أن فايروس كورونا المستجد “”ديمقراطي”” ﻻ يفرق بين مسؤول وغني وفقير، وفي الجمهورية اليمنية برعاية وزير الصحة اليمني تم إفتتاح مخزن صغير (هنجر) وتخصيصه كمركز لعزل المصابين بفايروس كورونا". وأضاف “يامعالي الوزير.. وباء فيروس كورونا جاد وخطير ويجب التعامل مع كل اﻻحتماﻻت بكل جدية. وأشار نقيب الصيادلة اليمنيين إلى أن المصابين لم ولن يكونوا مجرمين لنعاقبهم ونحجزهم في غياهيب سجن صغير ﻻيحمل حتى مواصفات مركز أمن مكون من هنجر صغير بدون تهوية مما سيؤدي بالمرضى لتفضيل اﻻنتحار والموت بالمرض عن اﻻستمرار فترة طويلة للحجز والعلاج في هنجر لم يكتمل بنائه. ونوه الدكتور حراب بأن اﻷطباء والكادر المساعد سيفرون من الهنجر لأنه غير مناسب للحجز والعلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : إفتتاح مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في صنعاء "صور اولية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.