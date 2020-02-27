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عدن - ياسمين التهامي - "الاسم + الصورة" اعلامية تطالب بجنازة عسكرية وتشييع مهيب للرئيس الراحل علي عبدالله صالح



قالت الاعلامية اليمنية منى صفوان، يجب أن يحظي علي عبدالله صالح بجنازة عسكرية سواء قبلنا او رفضنا او مهما قلنا عليه كونه اول رئيس حكم اليمن شمالا وجنوبا وصاحب اطول فترة حكم في اليمن.

وكتب صفوان في حسابها الشخصي بموقع " تويتر" قائله: تشتوا الصدق ولا ابن عمه(علي عبد الله صالح)يجب أن يحظى بجنازة عسكرية، وأعتقد سنشهد هذا اليوم مهما طال الزمن،سواء قبلنا،او رفضنا،ومهما قلنا عليه.

جديد اب برس

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واضافت، فهو ايضا صاحب أطول حكم لرئيس جمهوري،والرئيس الوحدوي الوحيد الذي حكم اليمن شمالا وجنوبا، وربما الأخير. وختمت، هذا أن هناك رؤساء جمهوريين اصلا.

واغتالت مليشيا الحوثي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وأمين عام حزبه عارف الزوكا في منزل صالح بالثنية في العاصمة صنعاء، في مطلع ديسمبر من العام 2017 فيما لا يزال مصير جثته مجهول وسط اشاعات عن دفنه بوجود افراد من عائلته لم يكشف عن صحتها من مصدر موثوق.