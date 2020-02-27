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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" في العاصمة صنعاء ... شاب يمني يبتكر شبكة اتصالات مجانية

اخترع الشاب اليمني إبراهيم عبدالله محمد حمزة شبكة اتصالات لاسلكية مجانية بتقنية (Wi fi) وتحت اسم ( يمن كول – y/call ) تغطي مساحة محدودة في العاصمة صنعاء بشكل مبدئي.

وتعمل ( يمن كول – y/call ) على نشر الاتصالات والرسائل لتغطية مناطق واسعة من أمانة العاصمة بشكل تقني حديث وبصورة ( مجانية ) في محاولة جديدة من المهندش حمزة لكسر احتكار شركات الاتصالات.

جديد اب برس

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وبدأ المهندس إبراهيم حمزة تنفيذ هذا المشروع منذ بدايات هذا العام 2019م, لتغطية مساحة تقدر (4 كم مربع ) لكل من مديرية ( شعوب – أزال ) لتوفر خدمة الاتصالات والرسائل (المجانية) للسكان المتواجدين في تلك المناطق وبدون أي أسعار وذلك عبر هواتفهم الذكية باستخدام تطبيق (y-call).

وتتميز هذه الخدمة بدقة عالية وسرعة تصل إلى (20 ميجا ) في الثانية, ويمكنهم تحويل الملفات ومقاطع الفيديو والصوتيات أيضاً بتقنية سريعة باستخدام نقاط (Wi fi) الموجودة في كل حي في العاصمة.