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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" رسالة غير مسبوقة للإمارات ... أشهر فنان يمني يمتلك الشعبية الاوسع في اليمن

وجه الفنان اليمني الشهير " فهد القرني " رسالة مطولة للشعب الإماراتي في احدث ظهور له عبر قناته الشخصية على شبكة " يوتيوب". وتضمنت رسالة " القرني " عرضا لجرائم القوات الإماراتية في اليمن وما تقوم به الإمارات من محاولات لاستغلال الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن جراء الحرب المستعرة لتنحرف عن اهداف التحالف العربي بتمويلها لتشكيل ميلشيات غير مشروعة خارج سلطة الحكومة الشرعية . جديد اب برس Advertisements

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