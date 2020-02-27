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عدن - ياسمين التهامي - (صورة من داخل المحجر) ثلاثة كيانات جنوبية تحمل الإنتقالي المسؤولية ... الإمارات تنتهي من تجهيز حجر صحي في عدن لمواطنيها المصابين بـ كورونا

اكدت ثلاثة كينات جنوبية، قيام الإمارات ، بتجهيز حجر صحي في العاصمة المؤقتة عدن، لنقل مواطنيها المصابين بفيروس كورونا، إليه لتلقي العلاج.

وأوضحت كل من المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد ، والحركة المدينة الديمقراطية، وهيئة الوفاق، في تصريحات لمراسل " أحداث نت "، إن عدد من أعضائها قاموا أمس بالنزول الى مستشفى الصداقة بعدن ، للتأكد عن قرب مما تناقلته وسائل الإعلام عن تجهيز الإمارات بالاتفاق مع المجلس الانتقالي المدعوم من قبلها، حجر صحي لنقل الإماراتيين المصابين بفيروس كورونا القاتل القادمين من الصين إلى هذا الحجر .

جديد اب برس

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ولفتت أنها تأكدت عن قرب ، من وجود حجر صحي جهزته الإمارات بالاتفاق مع الانتقالي، لتحويل عدن إلى بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا، في اليمن ودول الجوار.

وأضافت بأن المجلس الانتقالي واصل أمس، رفد الحجر الصحي ، بأدوات طبية جديدة قادمة من الإمارات، دون أن يولي أي اهتمام بمخاطر نقل المصابين الإماراتيين بفيروس كورونا، على حياة أبناء عدن خاصة واليمن عامة.

وإشارات الكيانات الجنوبية الثلاث، إلى أن كوادر مستشفى الصداقة وسكان الأحياء المجاورة لها، نددوا بتلك الخطوات التي أقدم عليها المجلس الانتقالي ودولة الإمارات. مؤكدين رفضهم القاطع نقل أي مصاب إماراتي بفيروس كورونا، إلى الحجر الصحي الذي أقيم في المستشفى نظرا للخطر القاتل الذي يشكله انتشار الفيروس بين الناس بسرعة الرياح.

وحمل ممثلو تلك الكيانات الزائرون إلى مستشفى الصداقة، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، كامل المسؤولية عن سلامة صحة وحياة أبناء عدن واليمن، من مخاطر نقل وانتشار "كورونا " في البلاد .