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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" الأخيرة كانت هي الوداع ... حسني مبارك يبكي بحرقة ثلاث مرات قبل وفاته

لا تزال ردود الفعل تتوالي عقب وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي وافته المنية يوم الثلاثاء.

نشطاء ومدونون تداولوا عدة مقاطع فيديو للرئيس الأسبق، والتي توثق لحظات بكائه، حيث تكررت ثلاث مرات منذ تقلده السلطة، وحتى وفاته اليوم.

جديد اب برس

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وكان الموقف الأول الذي سجل بكاء حسني مبارك العلني في مجلس الشعب، وذلك في 14 أكتوبر عام 1981، حيث بكى أثناء ذكر اسم الرئيس الأسبق أنور السادات الذي اغتيل قبلها بأسبوع.

وبحسب الفيديو يظهر مبارك، وهو يبكي خلال إلقاء خطابه الأول أمام نواب البرلمان.

كما بكى مبارك في الموقف الثاني، عقب وفاة حفيده محمد نجل ابنه الأكبر، علاء مبارك والذي كان مقربا من مبارك.



يذكر أن حفيده محمد توفي في 2009، حيث أعرب مبارك عن اسفه وحزنه بالقول : "انتهى كل شيء وضاع كل شيء وضاع الأمل، وضاع حلم الغد الجميل".

كما نكست الأعلام وسودت الشاشات الرسمية حينها لمدة 3 أيام على فراق حفيده.

بينما كان الموقف الثالث الذي بكى فيه مبارك علنا وأمام الكاميرات، وذلك في إحدى جلسات محاكمته في قضية القصور الرئاسية، وهى الأولى التي كان يحضرها وهو يرتدي البدلة الزرقاء، التي تخص المحكوم عليهم، وفق لوائح السجون المصرية.

وبقد كى مبارك حينها بعد صدور حكم بحقه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا بعد صراع مع المرض أجرى على إثره عملية جراحية عاجلة وتم احتجازه لأيام في العناية المركزة.

وكان مبارك قد دخل مستشفى الجلاء صباح الثلاثاء 21 يناير الماضي، وبعد فحوصات طبية أجرى فجر الجمعة 24 يناير عملية استئصال ورم في المعدة.