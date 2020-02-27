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عدن - ياسمين التهامي - وزير الاوقاف المصري يباغت مليار مسلم برد ناري وعاجل بعد وقف العمرة من قبل السلطات السعودية ... وزير الاوقاف اليمني يعلن الغاء كافة تأشيرات العمرة والحج

أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة في الحكومة الشرعية بلاغاً هاما بخصوص وضع تأشيرة العمرة والدخول إلى الأراضي السعودية. وذكر البلاغ الصادر عن وزارة الأوقاف: تم الغاء جميع تأشيرات العمرة الصادرة والفعّالة حتى يتم الترتيب لاحتياطات السلامة في المنافذ. جديد اب برس Advertisements وأهابت الوزارة في بلاغها بجميع وكالات الحج والعمرة التقيد بالتعليمات وعدم ترحيل أي معتمر تجاه المملكة في الوقت الراهن. وفيما يلي نص البلاغ: بلاغ هام إلى ملاك وكالات الحج والعمرة إلى شركات الطيران والنقل البري إلى جميع المواطنين نأمل التنبه إلى أنه تم إلغاء جميع تأشيرات العمرة الصادرة والفعالة ويتم منع أي حامل لتأشيرة العمرة من الدخول إلى أراضي المملكة حالياً وحتى استكمال ترتيبات احتياطات السلامة في جميع المنافذ السعودية لمواجهة خطر فيروس كورونا. وعليه، يمنع تحرك أي معتمر باتجاه المملكة في الوقت الراهن وحتى اشعار آخر. من جانبه أكد وزير الاوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، أن قرار المملكة العربية السعودية تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة". وأصدرت وزارة الأوقاف المصرية، بياناً صحفياً اليوم الخميس، قالت فيه إن قرار المملكة العربية السعودية له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح، ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن. وجاء في البيان أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس "كورونا"، ولا سيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحامًا أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس، وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية. وسأل وزير الأوقاف، الله -عز وجل- أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد العالمين من كل داء أو بلاء.

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