البحسني ينعي العقيد بالأمن السياسي عوض أحمد الهزيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، العقيد بجهاز الأمن السياسي عوض أحمد الهزيلي الذي انتقل الى جوار ربه إثر مرض عضال .

Advertisements

وأعرب المحافظ عن خالص العزاء لأسرة وزملاء الفقيد الذي كان يشغل مديراً لقسم التحقيقات بالأمن السياسي، وكانت له مواقف وطنية، إذ كان رحمه الله يعد المطلوب رقم واحد من قبل عناصر تنظيم القاعدة، وقبل نحو عام ونصف تم اكتشاف عبوة ناسفة تم وضعها في سيارته.

وابتهل المحافظ الى المولى تعالى بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.