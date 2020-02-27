تنفيذي حجر يناقش في إجتماعه الدوري أداء المؤسسات الخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي بمديرية حجر في إجتماعه الدوري أول امس برئاسة المدير العام للمديرية المحامي انور الشادلي، عدد من تقارير أداء المؤسسات الحكومية في المديرية .



حيث ناقش المكتب التنفيذي التقرير المقدم من مكتب التربية بالمديرية حول نتائج الفصل الدراسي الاول لهذا العام ومستوى سير العملية التعليمية بالمدارس والتاهيل والتدريب للمعلمين والمتعاقدين وتحسين طرق التدريس وتاهيل المدارس بالمباني والمعدات والاجهزة التعليمية والمخبرية لها .

Advertisements

واستعرض المكتب بجدول اعماله تقرير مكتب الاشغال بحجر حول المشاريع المنفذة والجوانب الادارية. وصعوبات العمل في مكتب المديرية الذي يحتاج لتاهيل المبنى وتاثيثه وتوفر الادوات المكتبية من الالات تصوير وكمبيوتر وغيرها

واتخذ المكتب القرارات والتوصيات بشأن التقارير المقدمة بجدول اعمال اجتماعه الثاني لعام 2020م .

وعلى صعيد اخر تفقد المدير العام للمديرية مبنى مستشفى الشادلي بالجول بعد تعرض اجزاء منه للانهيار الجزئي بأحد جدرانه وتسبب في اتلاف خزان المياة الريئسي المغذي لجميع الاقسام

كما تفقد المدير العام الاعمال الجاري تنفيذها في حديقة الاطفال بالجول واستمع من مدير صندوق النظافة لشرح مفصل عن مستوى الاعمال المنفذة وماتبقى من اعمال للتنفيذ نحو افتتاح الحديقة في القريب العاجل بعد استكمال جميع متطلبات الاعمال لها من تشجير والعاب للاطفال بهذا المنجز النوعي على مستوى المديرية الذي لم يتوفر من سابق