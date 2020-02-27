شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن وإصابة 4 في حادثة إطلاق نار بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

قتل مواطن واصيب أربعة آخرون في حادثة إطلاق نار شهدتها سوق القات في مديرية التواهي بالعاصمة عدن .

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وقال مصدر أمني، لـ(الخليج 365) أن المسلح دخل إلى سوق القات وأطلق النار في الهواء قبل أن يقع منه السلاح ويتسبب بمقتل مواطن برصاصة راجعة من الأرض اصابت راسه .

وأضاف المصدر، أن المسلح عقب جريمته قام بإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين مما تسبب بإصابة أربعة بينهم طفل .. مشيراً إلى أن المسلح فر من موقع الجريمة بالتزامن مع وصول قوة من الشرطة العسكرية .

وأكد المصدر أنه تم ضبط المسلح من قبل الشرطة العسكرية بعد فراره إلى منطقة الفتح وتم تسليمه للأجهزة الأمنية .