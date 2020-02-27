شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة...فلكي يمني يحذر المواطنين ..."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية " في بيان له ارسله لموقع "اخبار الساعة" عن موجة غبار تجتاج عدة مناطق يمنية و يقول بناء على صور وخرائط الاقمار الصناعية و نماذج الطقس و التي توضح نشاط الرياح المثيرة للرمال والغبار في الربع الخالي لذلك تشهد الصحاري الشرقية و الهضاب الداخلية موجة غبار في كلا من المهرة و حضرموت و شبوة كما بدات موجة الغبار صباح اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 في صحاري كلا من الجوف ومارب وصعدة وتاخذ المسار الجنوبي مع الميول نحو الغرب ومن المتوقع ان تتوغل اكثر خلال الساعات القادمة تجاه المرتفعات الجبلية لتشمل أجزاء واسعة من صنعاء و ذمار و البيضاء.

كما نبهه الفلكي عدنان الشوافي من تأثيرات الغبار و خصوصا الاطفال و كبار السن و الذين يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي و كذلك السائقين من تدني الرؤية الأفقية، كما دعى لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس.

جديد "الخليج 365"

Advertisements