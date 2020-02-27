شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشهد السعودية تسونامي؟.. "شاهد" كيف غمرت الأمواج كورنيش جدة وأغرقت الزبائن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طقس العرب - السعودية✔@ArabiaWeatherSA شاهد

دخول مياه البحر إلى ساحل مدينة جدة بسب الرياح القوية وشدة اضطراب الموج

المصدر: @Ebra_2030 #الطقس شاهد 🎥

دخول مياه البحر إلى ساحل مدينة جدة بسب الرياح القوية وشدة اضطراب الموج

المصدر: @Ebra_2030 #الطقس pic.twitter.com/z42TUdp8Wr Advertisements — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 25, 2020 ١٩٥ شاهد 🎥

دخول مياه البحر إلى ساحل مدينة جدة بسب الرياح القوية وشدة اضطراب الموج

المصدر: @Ebra_2030 #الطقس pic.twitter.com/z42TUdp8Wr — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 25, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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