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هل تشهد السعودية تسونامي؟.. "شاهد" كيف غمرت الأمواج كورنيش جدة وأغرقت الزبائن

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عدن - ياسمين التهامي - طقس العرب - السعودية@ArabiaWeatherSA

شاهد ????
دخول مياه البحر إلى ساحل مدينة جدة بسب الرياح القوية وشدة اضطراب الموج
المصدر: @Ebra_2030 #الطقس

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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