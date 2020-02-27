مأرب .. الهجرة الدولية تبدي إستعدادها لمواجهة تدفق الأفارقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح مع مسئولة حماية المهاجرين بمكتب منظمة الهجرة الدولية في اليمن فيني مارك، الدعم الذي يمكن ان تقدمه المنظمة للسلطة المحلية لمواجهة الهجرة غير الشرعية من القرن الافريقي وبأفواج كبيرة للمحافظة، وجهود اعادتهم الى بلدانهم.

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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، جرى استعراض التحديات التي تواجهها السلطة المحلية جراء استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى المحافظة في مختلف المجالات الامنية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ما تعانيه المحافظة من استمرار تدفقات النازحين اليها من مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية او الباحثين عن الامن والخدمات الاساسية.

وأشار الدكتور مفتاح الى اهمية الدور المؤمل على منظمة الهجرة الدولية، في مساعدة السلطة المحلية في العودة الطوعية لمن يرغب من المهاجرين الى بلدانهم او المخيمات المعدة لهم في محافظتي ابين وعدن، الى جانب مساعدة الاجهزة الامنية في توفير الحماية لهم الذين يقعون في خلاف مع القانون سواء بجرائم غير منظمة او اشتراكهم مع جماعات الجرائم المنظمة الذين يستغلون حاجة ووضع المهاجرين.

من جانبها اوضحت فيني مارك ان الهدف من زيارتها تقييم احتياجات المهاجرين والمجتمع المضيف نفسه والوقوف على التحديات التي تواجه السلطة المحلية بالمحافظة بسبب استمرار تدفق المهجرين الافارقه الى المحافظة ، وبناء البرامج والتدخلات التي يمكن للمنظمة ان تنفذها والمساعدة التي يمكن ان تقدمها للسلطة المحلية بما فيها برامج العودة الطوعية للمهاجرين الى بلدانهم ومساعدتهم على ذلك، وفي مقدمتها انشاء فريق جيد لمواجهة المهاجرين الاجانب وعمل البرامج المناسبة للتدخلات.