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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن في وادي حضرموت برصاص مسلحين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قتل مواطن اليوم الخميس، في وادي حضرموت، في حادثة إغتيال هي الثانية خلال ساعات .
وذكرت سكان محليون أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المواطن "ماجد باتيس" في شارع الورش بوسط القطن، قبل ان يلوذوا بالفرار .. مشيرين إلى أن القتيل هو صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية .
وفي وقت سابق اليوم الخميس، اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم الجندي محمد صويلح الملقب (كاكي) بداخل صيدلية بن جديد في سوق سيئون العام.
ويعمل الجندي القتيل مرافقاً لمدير أمن سيئون العقيد جعفر بن كده.
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