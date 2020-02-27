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مقتل مواطن في وادي حضرموت برصاص مسلحين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

مقتل مواطن في وادي حضرموت برصاص مسلحين

متابعات_الخليج 365

قتل مواطن اليوم الخميس، في وادي حضرموت، في حادثة إغتيال هي الثانية خلال ساعات .

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وذكرت سكان محليون أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المواطن "ماجد باتيس" في شارع الورش بوسط القطن، قبل ان يلوذوا بالفرار .. مشيرين إلى أن القتيل هو صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية .

وفي وقت سابق اليوم الخميس، اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم الجندي محمد صويلح الملقب (كاكي) بداخل صيدلية بن جديد في سوق سيئون العام.

ويعمل الجندي القتيل مرافقاً لمدير أمن سيئون العقيد جعفر بن كده.  

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