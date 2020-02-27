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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حزام لحج ينفي شائعات ترحيل الشماليين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
نفت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج مايتردد عن ترحيل أبناء المحافظات الشمالية من محافظة لحج.
ونقل موقع عدن تايم عن مسؤول في قيادة الحزام الأمني في المحافظة طلب عدم ذكر اسمه "أن الأخبار التي تتداول بين أوساط الناس عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات هنا وهناك بشأن ترحيل أبناء المناطق الشمالية من محافظة لحج غير صحيح جملة وتفصيلا".
وأضاف "مثل هذه الشائعات هدفها زعزعة الأمن والاستقرار ونشر البلبلة في صفوف الناس ولذلك ننوه بأن كل ماينشر من هذا القبيل غير صحيح وليس له أثر من الصحة".
ودعا الجميع من أبناء المعمورة في لحج الى عدم الانجرار خلف أي صفحات أو مطابخ إعلامية تريد إرباك الوضع إعلاميا.
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