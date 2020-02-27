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وزيرة خارجية السويد تصل إلى عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

وزيرة خارجية السويد تصل إلى عدن

متابعات_الخليج 365

وصلت وزيرة خارجية السويد آن ليند، اليوم، إلى مطار عدن الدولي، وكان في استقبالها والوفد المرافق لها، محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي.

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ويضم الوفد المرافق لها كل من المبعوث الخاص لمملكة السويد إلى اليمن بيتر سيمنبي، وسفير السويد غير المقيم لدى اليمن نيكلس تروفيه، ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون اليمن فيليب اهلبورن.

ومن المتوقع أن تلتقي الوزيرة السويدية عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الأحزاب والهيئات الجنوبية في عدن .

 

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