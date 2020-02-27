شاهد .. مركز عزل المصابين بكورونا في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نشر طبيب يمني في صنعاء، صورة لهنجر في العاصمة صنعاء وضعت عليه ميليشيا الحوثي الإنقلابية لافتة أنه مركز لعزل المصابين بكورونا .



وسخر نقيب الصيادلة في صنعاء الدكتور فضل حراب في منشور له بالفيسبوك مما اسماه الاجراءات الصحية التي اعلن عنها وزير الصحة في حكومة الميليشيات لمواجهة وباء كورونا والحجر الصحي الذي افتتحه قبل أيام في مستشفى زايد بالعاصمة صنعاء.

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وقال الدكتور فضل حراب "نعلم أن فايروس كورونا المستجد “”ديمقراطي”” ﻻ يفرق بين مسؤول وغني وفقير، وفي الجمهورية اليمنية برعاية وزير الصحة اليمني تم إفتتاح مخزن صغير (هنجر) وتخصيصه كمركز لعزل المصابين بفايروس كورونا".

وأضاف “يامعالي الوزير.. وباء فيروس كورونا جاد وخطير ويجب التعامل مع كل اﻻحتماﻻت بكل جدية.

وأشار نقيب الصيادلة اليمنيين إلى أن المصابين لم ولن يكونوا مجرمين لنعاقبهم ونحجزهم في غياهيب سجن صغير ﻻيحمل حتى مواصفات مركز أمن مكون من هنجر صغير بدون تهوية مما سيؤدي بالمرضى لتفضيل اﻻنتحار والموت بالمرض عن اﻻستمرار فترة طويلة للحجز والعلاج في هنجر لم يكتمل بنائه.

ونوه الدكتور حراب بأن اﻷطباء والكادر المساعد سيفرون من الهنجر لأنه غير مناسب للحجز والعلاج.